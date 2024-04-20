Путин поручил доложить о доведении окладов медработников до 50 процентов ФОТ

Президент России Владимир Путин поручил правительству доложить по вопросу доведения окладов медработников до 50 процентов фонда оплаты труда медицинских организаций. Об этом в субботу, 20 апреля, сообщили в пресс-службе Кремля.

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В тексте поручения президента говорится, что Правительству РФ следует рассмотреть вопрос о параметрах мероприятий по повышению окладов медицинских работников. В расчет берутся те организации, которые приняли участие в базовой и территориальных программах обязательного медицинского страхования.

Планируется, что оклады будут доведены до 50 процентов фонда оплаты труда указанных медицинских организаций, в том числе о сроках осуществления мероприятий и перечне таких медицинских работников. Реализацией поручения российского лидера совместно с правительством займутся исполнительные органы субъектов РФ. Доклад о проведенной работе необходимо представить до 30 апреля, передает сайт Кремля.

Кроме того, Путин в понедельник, 1 апреля, обратился к Правительству РФ с поручением опережающими темпами повышать минимальный размер оплаты труда. На реализацию своего поручения президент отвел срок до 15 марта 2025 года. Ответственным за выполнение распоряжения был назначен премьер-министр России Михаил Мишустин