Гуцул заявила о выходе аграриев Гагаузии на российский рынок

Все предприятия Гагаузской автономии Молдавии смогут возобновить поставки сельхозпродукции в Россию. Об этом глава Гагаузии Евгения Гуцул написала в своем Telegram-канале после встречи с гагаузской диаспорой Москвы и переговоров с Россельхознадзором.

«На российский рынок смогут вернуться все без исключения сельскохозяйственные предприятия автономии», — заявила она.

По словам политика, это позволит создать в сельском хозяйстве Гагаузии тысячи рабочих мест.

10 апреля спикер гагаузского парламента Дмитрий Константинов заявил, что жители Гагаузии получат доплаты к пенсиям и заработной плате из гуманитарного фонда при содействии России.

До этого Гуцул заявила, что президент России Владимир Путин на прошедшей в прошлом месяце встрече заверил ее, что РФ всегда будет поддерживать Гагаузскую автономию.

Она также отметила, что была очень рада встрече с российским президентом. Политик выразила надежду, что эта встреча была не последней.