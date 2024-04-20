"Очень плохое решение". Депутат — о последствиях передачи активов Украине

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в разговоре с NEWS.ru заявил, что у американских политиков «беда с мозгами», если в палате представителей одобрили передачу замороженных российских активов Украине. По его словам, Вашингтон разрушает международное право, благодаря которому сами же США завоевали мировое господство.

Конфискация российских активов разрушает международное право. Очень плохое решение. Они думают, что выиграли, но на самом деле это их поражение, так как они подрывают правовую основу этих инструментов, институтов, благодаря которым развивались сами и завоевали в какой-то мере господство. Такое ощущение, что у них беда с мозгами, — считает Аксаков.

Парламентарий отметил, что от передачи замороженных российских активов прежде всего проиграют США.

Ранее законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню были одобрены в Палате представителей Конгресса США. Кроме того, парламентарии проголосовали за документы о конфискации замороженных активов России фактически для их передачи Киеву, а также введении дополнительных санкций в отношении Китая.

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Общая сумма ассигнований в рамках трех законопроектов составляла $95,34 млрд. Для Израиля предлагалось выделить $26,38 млрд, для Украины — $60,84 млрд, а на «противостояние коммунистическому Китаю» — $8,12 млрд. В последнюю категорию, в частности, входят около $2 млрд на поддержку Тайваня и других региональных партнеров США.