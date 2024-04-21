Южная Корея и Украина подписали соглашение о кредитах на $2,1 млрд

Министры финансов Республики Корея и Украины Чхве Сан Мок и Сергей Марченко подписали в Вашингтоне 19 апреля рамочное соглашение, связанное с предоставлением Киеву льготных долгосрочных кредитов на $2,1 млрд. Об этом сообщило южнокорейское министерство планирования и финансов.

"В частности, с заключением нынешнего рамочного соглашения по линии Фонда экономического развития и сотрудничества закладываются юридические основы для предоставления средне- и долгосрочных кредитов на $2,1 млрд. Стороны договорились совместно изучить проекты, которые могли бы помочь в восстановлении и развитии Украины", - информировали в Сеуле.

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Фонд экономического развития и сотрудничества, через который будут выделены средства, был основан Республикой Корея в 1987 году.

Чхве Сан Мок напомнил, что президент Республики Корея Юн Сок Ёль объявил о выделении Киеву $2,3 млрд в сентябре 2023 года. $200 млн из этих средств пойдут на гуманитарную помощь уже в этом году. Южнокорейский министр финансов выразил надежду на укрепление экономического сотрудничества с Украиной и попросил о содействии, чтобы компании из Республики Корея смогли принять активное участие в восстановлении этой восточноевропейской страны.

Республика Корея оказывала гуманитарную и финансовую помощь, поставляла Украине военные предметы нелетального характера, такие как миноискатели, но не оружие.