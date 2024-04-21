Прежде всего, надо иметь в виду, что основная масса российских активов находится не в Соединенных Штатах Америки, а в Евросоюзе. Из 280 миллиардов долларов российских активов, заблокированных по всему миру, только 5-6 миллиардов находятся в США. Так что речь идет о небольшой сумме средств, оставшихся за границей, рассказал "Российской газете" директор центра социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец.

"Европа очевидно к этому решению не присоединится. Председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард недавно заявила, что конфискация замороженных российских активов нарушит международное законодательство, и это чистая правда", - говорит эксперт.

Алексей Зубец пояснил: такая акция может произойти только по решению суда, но в Европе нет судов, в юрисдикции которых находилось бы решение споров между Россией и Украиной. А без такого решения конфискация активов выглядела бы как вопиющее нарушение основных принципов международного права - действия судов только на территории своей подсудности - что резко подорвет доверие иностранных инвесторов к Европе как месту для безопасного хранения накоплений.

"Что касается последствий решения Палаты представителей США, то оно, очевидно, не будет иметь обязательного характера. Это всего лишь разрешение и рекомендация американскому президенту конфисковать российские средства. Окончательное решение будет принимать сам президент по рекомендациям американских финансистов, включая руководство ФРС, которое относится к этой затее гораздо более скептически", - продолжает эксперт. И понятно почему: за конкретные последствия такого беспрецедентного шага придется отвечать им, а не конгрессменам, которые в силу своей безответственности могут действовать с позиции популизма, добавляет он.

По словам эксперта, финансисты вынуждены считать последствия. И действительно: после Второй мировой войны случаев конфискации суверенных активов не было. Вернее, были изъятия из замороженных средств Ирана по решению суда в пользу пострадавших в теракте, в организации которого США обвинили Иран. Но это скорее исключение из правил.

"Так что есть серьезные сомнения в том, что внешние инвесторы воспримут такую конфискацию как должное. А с учетом огромной закредитованности Соединенных Штатов, где госдолг уже подобрался к 130% ВВП, любое недоверие к надежности вложений в американские ценные бумаги может привести к серьезному росту расходов на обслуживание государственного долга, что для американской финансовой системы совершенно неприемлемо. Я предполагаю, что на этапе практической реализации это решение будет заблокировано президентом и финансистами", - отмечает Зубец.

А если она и состоится, России есть чем ответить. В настоящее время в нашей стране, по оценкам экспертов, заморожено несколько десятков миллиардов долларов, принадлежащих либо американским компаниям, либо аффилированным с ними юридическим лицам. Так что владельцы этих средств вполне могут присоединиться к финансистам в блокировании безумной инициативы Палаты представителей, разрушающей американскую финансовую систему, добавил эксперт.