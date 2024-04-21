Эксперт заявил, что конфискация активов РФ изменит финансовый мир

США перешли рубеж, решив конфисковать российские активы. Это меняет мировую финансовую ситуацию, множеству стран теперь необходимы альтернативные экономические механизмы. Об этом заявил политический эксперт Владимир Джаралла, передает РИА Новости.

Накануне Палата представителей США приняла законопроект, включающий конфискацию суверенных активов РФ в пользу Киева. Документ отправили в сенат для рассмотрения.

«Этого ждали, оценивали именно как рубеж, который поменяет мировую ситуацию», — сказал Джаралла.

По его словам, весь незападный мир теперь понимает необходимость создания альтернативных экономических механизмов. Это уже не теория, а практическая необходимость, показатель того, что «старый мир заканчивается, новый рождается».

Ранее мировая экономика была построена с учетом того, что неким финансовым, правовым и экономическим центром является Запад. Он якобы «идеален, справедлив и всегда прав».

«Борьба России с 2014 года за более справедливое положение разрушила эту ложь», — добавил Джаралла.

Он отметил, что после конфискации российских резервов весь мир понял, что США и Запад могут украсть чужие деньги и применить силу против слабых.