Президент Беларуси прогнозирует разворот к новому этапу в аграрной сфере

В перспективности и эффективном наполнении аграрного сектора страны благодаря потенциалу фермерских хозяйств смог убедиться за истекшие годы Александр Лукашенко.

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Обозреватели обратили внимание в этой связи, что только на уходящей неделе президент уже дважды похвалил местных фермеров, предложив расширять эту форму хозяйствования на земле, в том числе активнее передавать им и сельскохозяйственные угодья.

Поясняя наметившиеся перемены в создании сельских тружеников, глава РБ напомнил, что еще четверть века назад перед руководством страны стояла задача спасать ее продовольственный сектор, а не раздавать землю по кускам в частные руки. Ведь иначе могла произойти, допускает Лукашенко, "аграрная революция".

А за истекшее время, по его оценке, частник успел хорошо себя зарекомендовать. С одним из авторитетных предпринимателей - главой крестьянского фермерского хозяйства "Спартан-агро" Игорем Абрамчиком - он общался накануне на своей малой родине во время работы на республиканском субботнике, информирует БЕЛТА.

Уже, можно сказать, потомственный фермер - дело начинал его отец, уточняет агентство. Занимается садоводством, хоть сам по профессии айтишник - выпускник Белорусского университета информатики и радиоэлектроники. Поэтому и неудивительно, что в его хозяйстве все компьютеризировано - от метеостанции до полива и подкормки деревьев.

"Нет проблем и с продажами - с покупателями от Смоленска до Хабаровска заключены прямые контракты", - с гордостью рассказывает в любленный в профессию Абрамчиков. "Фермер, трудяга. Кстати, не аграрий", - отрекомендовал его журналистам президент. И сразу предложил визави расширить производство: "Мы можем тебе колхоз дать. Я тебе советую, пока не разобрали, хорошее хозяйство взять. Здесь земли неплохие".

Кстати, обозреватели констатируют, что Лукашенко никогда не отказывался от формулы, что на земле должен работать наиболее эффективный собственник. К слову, и фермерский рынок под Минском создавался при его личном участии. Главное, любит повторять президент, - эффективность. Землей, по его словам, должен владеть тот, "кто лучше это сделает". И предлагает комплексно рассматривать эту проблему "вплоть до строительства фермерских домов и расселения людей".

Но тут же делает существенное замечание: если и государственное предприятие эффективно работает, приносит прибыль, то нет смысла использовать его земли для ведения подсобных хозяйств.

"Нам нужна эффективная работа хозяйства и деньги на счетах. Но если оно не может работать так, как работает фермер или частник, значит, надо землю передать успешным предпринимателям", -утверждает Лукашенко.

Словом, во главу угла белорусский лидер по-прежнему ставит не только эффективность, но и заботу о социальной сфере. И объяснение этому, считает агентство, тоже лежит на земле, которая совместно с АПК представляет важнейший ресурс, отвечающий за состояние национальной безопасности в целом и ее продовольственной составляющей.

В республике существует целый ряд системообразующих и, что немаловажно, успешных аграрных структур, которые полностью обеспечивают потребности в продуктах питания и формируют основной экспортный поток. Правда, есть и те самые условные двадцать процентов организаций, которые "пока не тянут". Но государство их не бросает, а, пытаясь помочь, порой передает более успешным соседним хозяйствам.

Поэтому один из вариантов решения вопроса, который все более заявляет о себе, Лукашенко и считает развивающееся фермерство. В этом, резюмирует агентство, и состоит логика действий и заявлений президента на эту тему. В его классическом стиле - делать все без разрушительных изменений, учитывая национальную специфику и мнение сельского населения.