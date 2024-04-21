Российские банки избавляются от долларов и евро

Банки продолжают избавляться от долларов и евро на счетах и вкладах, вводя новые комиссии. Кто-то даже изменит условия обслуживания и сможет сконвертировать валютные остатки принудительно. При этом в Банке России отмечают, что тоже не хотели бы роста валютизации депозитов граждан: соответствующие предложения уже разработаны. О том, почему банки ухудшают условия, а регулятор видит определенные риски, рассказали опрошенные "Российской газетой" эксперты.

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Банк России предлагает две меры, чтобы дестимулировать привлечение валютных депозитов. Во-первых, если страховое покрытие по вкладам вырастет с 1,4 млн до 2 млн рублей, то валютных это не коснется. Во-вторых, ставка отчислений банков в Фонд обязательного страхования вкладов (ФОСВ) увеличится примерно в два раза - с 0,48% до 1,08% годовых. Это снизит мотивацию привлекать такие ресурсы. По подсчетам ЦБ, годовые затраты банков на отчисления по валютным вкладам вырастут на 22,1 млрд руб. По долгосрочным рублевым, наоборот, сократятся. Как отмечается в концепции, изменения будут внедряться в 2024-2025 годах.

При этом валютизация сбережений уже существенно снизилась за 2022-2023 годы - с 20 до 7%, говорят в Банке России. "И мы бы не хотели, чтобы она опять выросла, так как это будет увеличивать валютные риски для банков", - отмечают там. Сейчас происходит следующее: при открытии валютных вкладов граждане, как правило, не приносят наличную валюту. Они конвертируют рубли. Соответственно, банки должны для этого создавать короткую валютную позицию - то есть или купить валюту на рынке, или выдать валютные кредиты. Выходит, что на деле валютные сберегательные счета стали рублевыми, просто привязанными к курсу.

"Банки сами ограничили привлечение недружественных валют через введение комиссий за сопровождение таких счетов и переводы, но требуется дополнительный стимул для снижения привлекательности валютных вкладов в целом", - говорится в концепции регулятора.

На рынке возник и новый прецедент - возможность принудительной конвертации. С 15 мая Ситибанк, дочка американской финансовой группы, изменит условия обслуживания, согласно которым сможет конвертировать валютные остатки на счетах в рубли. Это произойдет, как указывается в новом пункте, в случае прекращения "ведения текущих, сберегательных и депозитных счетов в какой-либо иностранной валюте". В такой ситуации валюта будет конвертирована в рубли - по внутреннему обменному курсу. Средства на депозите будут зачислены после истечения его срока.

"Практика принудительной конвертации валютных остатков в рублевые не является на данный момент распространенной на банковском рынке", - говорит старший директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Владимир Тетерин.

Тем не менее большинство российских банков сейчас действительно прилагает усилия для сокращения клиентских остатков в долларах США и евро, отметил эксперт. Возможности доходного размещения средств в указанных валютах ограничены.

Уже давно действуют и внутренние комиссии. Если, например, Райффайзенбанк активно ужесточал их летом-осенью 2023-го, то в марте этого распространил комиссию в 1% и для счетов, где хранится более 5 тыс. евро. Ранее она распространялась только на счета свыше 50 тыс. евро.

По словам Тетерина, решение Ситибанка укладывается в целенаправленную политику по сворачиванию бизнеса в России. Еще в 2022 году он продал свой розничный кредитный портфель, объявив о намерении сокращать корпоративное кредитование. А в последние месяцы банк проводил последовательную работу по сворачиванию филиальной сети, и даже сообщил о прекращении работы чата в мобильном приложении, поделился эксперт.

Сам Ситибанк и ранее - осенью 2022 года - говорил о "сокращении обслуживания" банковских счетов в нескольких валютах. Клиентам тогда предложили до декабря перевести их в другие и закрыть счета. На что глава Банка России Эльвира Набиуллина ответила:

"Наша позиция заключалась и заключается в том, что если это не предусмотрено договорами, то принудительной конвертации валюты в рубли не должно быть".

По ее словам, у клиентов должен быть выбор: либо конвертировать свои средства в рубли, либо оставить их в иностранной валюте, беря на себя риски и комиссии.

"Из-за множественных санкций поток иностранной валюты существенно снизился", - рассказывают в пресс-службе финансового маркетплейса "Сравни".

Там добавляют, что все больше становится депозитных продуктов в юанях. Ставки по ним не превышают 4,5-5% годовых, минимальное значение - 0,7%. Хотя это существенно выше, чем по вкладам и счетам в долларах и евро: там и вовсе околонулевые проценты.