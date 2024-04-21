Названо число жителей Гагаузии, обратившихся за картами «Мир»
Около 5-7 тысяч жителей Гагаузии обратились за картами платежной системы «Мир», на которые им будут перечислять пособие. Об этом заявила в воскресенье глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул, сообщает телеканал «Россия 24».
Гуцул рассказала, что сейчас проводится обработка данных. Основная масса людей, которым нужны карты – это пенсионеры и бюджетники.
«У нас уже более 5-7 тысяч обращений», — отметила лидер Гагаузии.
По ее словам, выплаты планируется начать уже с 1 мая.
Гуцул также сказала, что надеется, что нынешние власти Молдавии не будут блокировать данную инициативу.
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