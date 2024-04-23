В России решили продлить продажу валютной выручки

Мера, установленная до 30 апреля, будет действовать до конца года.

Об этом рассказали изданию несколько источников, в том числе близкие к правительству и к Российскому союзу промышленников и предпринимателей.

С октября прошлого года крупнейшие экспортёры обязаны зачислять на счета в России от 80% валютной выручки, а продавать — 90% от этого объёма. Требование было установлено на фоне падения курса рубля. Мера коснулась представителей топливно-энергетического комплекса, чёрной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, а также производителей зерна.