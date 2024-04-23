Китай резко сократил поставки оборудования в Россию

РБК: Китай сократил поставки оборудования в Россию в марте
Китай в марте 2024 года сократил поставки в Россию машин, оборудования (включая электротехническое), механизмов, их частей и принадлежностей впервые с конца 2022-го.
Об этом пишет РБК со ссылкой на статистику Главного таможенного управления КНР.
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Отмечается, что экспорт этих товаров из Китая в Россию сократился на 15% по сравнению с показателями, зафиксированными за тот же период прошлого года. Объём экспорта составил $2,9 млрд.
Ранее агентство Bloomberg писало, что объём поставок китайских товаров в Россию в марте текущего года снизился на 16%.