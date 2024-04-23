Китай резко сократил поставки оборудования в Россию

Китай в марте 2024 года сократил поставки в Россию машин, оборудования (включая электротехническое), механизмов, их частей и принадлежностей впервые с конца 2022-го. RT на русском

Отмечается, что экспорт этих товаров из Китая в Россию сократился на 15% по сравнению с показателями, зафиксированными за тот же период прошлого года. Объём экспорта составил $2,9 млрд. Lenta.ru

Китайский экспорт в РФ по данной категории товаров сократился впервые за почти полтора года. Последний раз до этого спад фиксировался в декабре 2022-го. Тогда значение снизилось на 11% год к году. Газета.Ru