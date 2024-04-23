Государственный секретариат экономики Швейцарии сообщил о разблокировке властями страны связанных с Россией активов на 290 млн швейцарских франков (около $318 млн) в 2023 году в связи со снятием рестрикций Евросоюза с ряда лиц и уточнением происхождения некоторых средств, передает ТАСС.

В заявлении секретариата говорится, что страна разблокировала «по соображениям предосторожности» активы стоимостью 140 млн швейцарских франков (около $153 млн). Уточняется, что «юридические основания для их заморозки не были соблюдены».

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Также подчеркивается, что суммарный размер заблокированных активов РФ уменьшился на 150 млн швейцарских франков (примерно $165 млн), так как некоторые лица «были исключены из санкционных списков ЕС», на которые ориентируется конфедерация.

На сайте Федерального совета страны говорится, что по состоянию на 31 декабря 2023 года стоимость активов, замороженных в результате санкций, введенных против России, составила 5,8 миллиарда франков. Это на 1,7 миллиарда франков меньше суммы, которая была объявлена в конце 2022 года.

Ранее заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх заявил, что Вашингтон призвал европейских регуляторов максимально снизить налоги на доходы от замороженных суверенных российских активов.