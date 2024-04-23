В России рассказали об ответе на передачу замороженных активов Киеву

Ответ России на передачу замороженных активов страны Киеву будет внушительным, заявил в разговоре с «Лентой.ру» сенатор Совфеда Григорий Карасин.

Он добавил, что Россия задействует те же методы, что были использованы против нее.

«Пока рано говорить, но на этом этапе хочу сказать, что ответ будет, и будет внушительным, — рассказал политик. — Направление будет тем же, что использовано против нас».

Сенатор Совфеда Валентина Матвиенко также ранее предупредила о жестком ответе России. Она отметила, что какое-либо использование активов страны не в интересах европейских государств.

Ранее палата представителей Конгресса США на внеплановой сессии 20 апреля приняла законопроект о выделении финансовой помощи Украине, включающий в себя, в том числе, положение о конфискации суверенных активов РФ в пользу Украины. За законопроект проголосовали 360 конгрессменов, против — 58.