Специалисты по фондовым рынкам назвали текущую ситуацию с госдолгом США «величайшей схемой Понци» в мире, передает Business Insider.

В публикации говорится, что экономисты всего мира обеспокоены растущим госдолгом США, который достиг рекордного значения. По данным Bank of America, сейчас размер задолженности США превысил 34 триллиона долларов, и правительство накапливает еще по триллиону долларов каждые 10 дней.

Издание объяснило, что подразумевает «схема Понци». Как отмечается, речь идет об одном из видов финансовой пирамиды, названном в честь итальянского иммигранта в США Чарльза Понци. Он и придумал данную схему. Предполагается, что участники вкладывают деньги с целью получения обещанного высокого дохода, который фактически обеспечивается вкладами более поздних участников.

Для обеспечения выплат кредиторам от властей США требуется осуществить продажу своего долга инвесторам, другим странам, частным лицам, однако высокий уровень долга заставляет сомневаться в способности страны поддерживать выплаты. Так, ситуация ведет к сокращению числа покупателей бумаг, а это сказывается на экономической ситуации США, говорится в публикации.

Также в статье подчеркивается, что задолженность страны разгоняет инфляцию в связи с повышением на этом фоне занятости и стимулирует рост зарплат.

Экономисты прогнозируют потрясения на финансовых рынках в том случае, если инвесторы массово потеряют веру в американский госдолг.

Ранее директор Высшей школы финансов РЭУ им. Плеханова Константин Ордов заявил, что увеличение госдолга США стало проблемой для всего мира. Он отметил, что многие страны являются держателями ценных бумаг США, и если они перестанут покупаться, это приведет к дефолту и обесцениванию всех сбережений в долларах.