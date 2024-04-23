В России прокомментировали сокращение поставок оборудования из Китая

России стоит решать проблемы в экономике, связанные с санкциями, не только за счет Пекина, считает заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

В разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на резкое сокращение поставок оборудования из Китая.

«Совершенно понятно, что сократились именно позиции, по которым риск вторичных санкций особенно велик, не надо этому удивляться. В то же время не надо делать из Китая некую панацею от всех наших трудностей с внешней торговлей и считать, что Китай — это единственное решение. Я бы даже сказал, что в последнее время мы преувеличиваем значение Китая для развития российской экономики, у них свои задачи, у нас свои. Вопрос решается другими способами, я убежден, что у нас есть возможность сотрудничать с такими крупными экономическими игроками, как Индия, и со странами, которые в экономике на порядок ниже, тем не менее возможности кооперации с ними у нас есть», — сказал депутат.

Как пишет РБК со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР, в марте 2024 года прямые поставки из Китая в Россию машин, оборудования и механизмов, а также их частей и принадлежностей резко сократились. По сравнению с показателями прошлого года падение составило 15 процентов (до 2,9 миллиарда долларов). Снижение экспорта этой категории товаров произошло впервые с конца 2022 года.

Издание пишет, что частично это объясняется общим снижением экспорта Китая на 7,6 процента во все страны. Однако также на сокращение повлиял риск вторичных санкций. США грозят такими мерами тем, кто будет помогать Москве обходить наложенные на нее западные ограничения.