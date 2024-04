В США заявили об отсутствии планов вводить санкции против банков КНР

Соединенные Штаты предварительно обсудили санкции в отношении некоторых китайских банков, но пока не имеют таких планов, пишет Reuters со ссылкой на американского чиновника, хотя Вашингтон ищет способы ограничить поддержку Пекином России. Он рассказал, что в ближайшем будущем не планируется введение санкций против китайских банков, и чиновники надеются, что дипломатия предотвратит необходимость таких действий.

США работают над санкциями, которые могут отрезать некоторые китайские банки от мировой финансовой системы, что, по мнению американских чиновников, должно помочь остановить сотрудничество между Пекином и Россией, писала ранее Wall Street Journal со ссылкой на источники.

На прошлой неделе госсекретарь Энтони Блинкен раскритиковал поддержку Китаем российской оборонной промышленности (ОПК), заявив, что Пекин внес «основной вклад» в развитие конфликта России и Украины, поставляя критически важные компоненты для вооружения. Блинкен, по информаци Reuters, должен посетить Китай на этой неделе.

В декабре 2023 года Минфин США сообщил , что будет применять вторичные санкции против финансовых организаций, которые помогают России обходить санкции или финансировать закупки для военных целей. В частности, им запретят открывать корсчета в США или ограничат их использование, а их собственность в США будут заблокирована. После этого значительно осложнилось проведение платежей через крупнейшие китайские банки, в том числе Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China.

И хотя ранее США вводили санкции в отношении небольших китайских банков, например, Bank of Kunlun за сотрудничество с Ираном. Однако американские власти неохотно вводят санкции в отношении крупных китайских банков, опасаясь масштабных негативных последствий для мировой экономики и американо-китайских отношений.

Представитель министерства иностранных дел Китайской народной республики (КНР) Линь Цзянь отверг обвинения США.