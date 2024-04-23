Эксперт оценил предложение начать маркировать все товары параллельного импорта

Глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов в разговоре с Рамблером оценил ситуацию с ввозом в Россию товаров по параллельному импорту, а также прокомментировал предложение бизнеса начать маркировать все подобные товары.

Ранее «Известия» рассказали о содержащемся в проекте доклада ФАС касательно развития конкуренции по итогам 2023 года предложении российского бизнеса начать маркировать все ввезенные в страну по параллельному импорту товары аналогично тому, как это уже происходит с парфюмерией, обувью, меховыми изделиями и прочей продукцией. В документе ведомство отметило важность параллельного импорта с точки зрения обеспечения внутреннего рынка товарами зарубежного производства, которые пока не изготавливают в России. На сегодняшний день подобный вид импорта касается 40 категорий товаров.

Здесь нужно понимать, что с точки зрения задумки законодателей, с точки зрения регулирования ввезенные параллельным импортом товары отличаются от товаров, ввезенных с согласия правообладателя, только одним элементом – это тем самым наличием или отсутствием согласия правообладателя. Когда товар ввозится по параллельному импорту без согласия правообладателя, то все остальные требования все равно должны соблюдаться. То есть это должен быть товар, который ввозится легально, с которого уплачиваются все пошлины, налоги и сборы, это должен быть товар, чей официальный импортер (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель) известен. Кроме того, если товар подлежит, например, декларированию или сертификации, то должна быть пройдена процедура соответствия. Если товар подлежит маркировке, то он должен ее иметь. То есть, по сути, параллельный импорт ничем не отличается от обычного ввоза товаров, за исключением того, что тут не требуется согласие владельца бренда. Олег Павлов Глава общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива"

В настоящее время ситуация осложняется тем, что с ранее российского рынка ушло множество правообладателей, которые самостоятельно осуществляли рыночный контроль, подчеркнул специалист.

«Они сами следили за тем, не попадает ли в Россию под видом продукции их брендов какая-то нелегальная или поддельная продукция», - отметил Павлов.

Кроме того, по словам эксперта, действующий в РФ мораторий на проверки бизнеса существенно ограничивает возможности контрольно-надзорных органов по выявлению нелегальной продукции, привезенной по параллельному импорту.

«По всей видимости, все это привело к тому, что видом легального параллельного импорта в страну начинает проникать контрафакт, в некоторых категориях его становится больше. И, прежде всего, его становится больше в тех категориях, где до сих пор не была введена цифровая маркировка, ведь, как мы знаем, в тех группах товаров, где вводится подобная маркировка, наблюдается заметное снижение объема нелегальной продукции, наблюдается рост прозрачного оборота и рост собираемости налогов, а также фиксируется рост реального производства. При этом в тех категориях, где маркировка еще не была введена, действительно отмечается рост объемов контрафакта», - подчеркнул глава ОПИ.

Предложение бизнеса маркировать все товары, ввозимые в РФ по параллельному импорту, Павлов назвал «не совсем корректной постановкой вопроса».

«Мы должны ставить вопрос о маркировке конкретных групп товаров – и не важно, каким именно образом они ввозятся. Например, если мы видим, что в автозапчастях или в автомобильных маслах идет всплеск контрафакта (а там сейчас действительно велики объемы контрафакта, они измеряются в десятках процентов), то мы и маркировку должны вводить именно в этих категориях товаров вне зависимости от формата импорта. Ведь маркировка, во-первых, дает прослеживаемость всей продукции с момента ее ввоза в страну и до момента розничной реализации. Во-вторых, она дает и потребителям, и надзорным органам возможность быстро определить, легальный ли перед ними товар или же нет. Соответственно, они могут или отказаться от покупки, или предпринять определенные меры. Вот такая постановка вопроса более правильная», - сказал аналитик.

Наряду с введением маркировки для новых групп товаров в России необходимо усилить контроль за транспортно-логистической отраслью, считает эксперт.

«Ведь весь контрафакт, который тем или иным образом поступает в страну, который распределяется по розничным сетям, по рынкам, который поступает на маркетплейсы и так далее, попадает туда не просто так, а через грузоперевозчиков, через экспедиторов и складские комплексы. И вот всех их тоже нужно вовлекать в контроль за оборотом продукции, устанавливая дополнительные обязанности по проверке контрагентов, по проверке самой продукции. Все это в комплексе поможет решить проблему нелегальной, контрабандной и контрафактной продукции. А параллельный импорт сам по себе — это вполне разумный механизм, и по большому счету он означает лишь отказ от монополии правообладателя», - заключил собеседник.

Ранее сообщалось, что в марте продажи ввезенных в РФ по параллельному импорту автомобилей обновили рекорд.