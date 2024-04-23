Узбекистан может внедрить российскую систему стандартов в нефтегазовой отрасли

Российская система стандартов в нефтегазовой отрасли INTI, разработанная "Институтом нефтегазовых технологических инициатив" (ИНТИ), может быть в ближайшие годы внедрена на нефтегазовых предприятиях Узбекистана. Об этом сообщил ТАСС директор по работе с ключевыми партнерами ИНТИ Алексей Фадеев в кулуарах международной выставки "Иннопром. Центральная Азия".

В настоящее время на территории России и Белоруссии введены ограничения по сертификации с международной аккредитацией в нефтегазовом секторе. Президентом РФ Владимиром Путиным в 2022 году была поставлена задача перейти с иностранных на отечественные системы стандартизации и сертификации. Их разработкой занимается ИНТИ.

"Мы активно работаем с узбекскими коллегами над признанием отраслевых стандартов ИНТИ в Узбекистане. Признание, а затем и внедрение единых отраслевых стандартов ИНТИ - это как для узбекских, так и для российских предприятий повышение экспортного потенциала. Получив однажды оценку соответствия, предприятие имеет возможность бесшовной работы как внутри страны, так и возможности беспрепятственного выхода на рынки тех государств, которые проект ИНТИ поддерживают", - сказал Фадеев.

Он также сообщил о развитии нового направления российско-узбекского сотрудничества, связанного с разработкой проектной и технической документации на нефтегазовое оборудование. Узбекистан накопил значительные компетенции, знания и опыт в области конструирования подобного оборудования, имеющие большую ценность для РФ, отметил Фадеев.

"На выставке "Иннопром. Центральная Азия" было подписано соглашение о сотрудничестве и возможности создания российско-узбекского конструкторского бюро, что послужит не только интенсификации взаимодействия в области нефтегазового машиностроения, но и созданию условий для внедрения стандартов ИНТИ на этапе проектирования с последующим использованием оборудования по этим стандартам на проектах в Узбекистане", - подчеркнул Фадеев.

В 2020 году при поддержке компаний "Газпром нефть", "Газпром", "СИБУР", "Татнефть" был создан Институт нефтегазовых технологических инициатив (ИНТИ) - некоммерческая организация, которая объединила нефтегазовые, нефтехимические и инжиниринговые компании, EPC-подрядчиков, лицензиаров, проектные организации, а также производителей для совместной разработки единых отраслевых стандартов и проведения оценки соответствия качества.

О выставке

Четвертая международная выставка "Иннопром. Центральная Азия" проводится в Ташкенте с 22 по 24 апреля. На форуме представлены более 400 компаний из 27 стран. Мероприятие проходит в павильонах НВК "Узэкспоцентр" на площади более 14 тыс. кв. м. Организаторы выставки - Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан и Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.