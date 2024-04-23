В Германии признали, что в экономике страны есть проблемы

В Германии заметили «выраженную слабость роста экономики». Такое мнение в ходе конференции банков в Берлине высказал глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер, передает ТАСС.

«Перспективы роста экономики нашей страны меня беспокоят. Это связано как с замедлением мировой экономики, так и внутренними структурными проблемами», — сказал он.

Министр подчеркнул необходимость улучшения базовых условий для частных инвестиций в Германии.

«Не государству субсидировать экономику, а конкурентоспособность бизнеса должна обеспечивать средства для социальных и экологических целей при стабильной динамике», — заявил глава Минфина.

По данным Федерального статведомства, в 2023 году ВВП Германии снизился на 0,3% из-за падения покупательной способности населения на фоне роста цен. СМИ сообщали, что многим немцам пришлось экономить.