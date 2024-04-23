Россия рассматривает строительство портов для экспорта в ряде стран Африки

Россия рассматривает возможность строительства портов для экспорта своей продукции в ряде африканских стран, в том числе Алжире, Египте, Сенегале и Танзании. С таким заявлением выступил директор департамента международной кооперации министерства промышленности и торговли РФ Роман Чекушов, чьи слова передает ТАСС.

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«По Африке есть несколько проектов, которые должны быть в ближайшее время реализованы», — заявил сотрудник ведомства на международной выставке «Иннопром. Центральная Азия».

Согласно его информации, один из них заключается в создании портов для организации грузопотока российской продукции. Такой порт может быть открыт в Танзании, так как РФ интересен транзитный вход в Африку с восточной стороны, или в Сенегале в связи с тем, что там зафиксирован наиболее большой объем грузопотока из России.

«В северной части рассматриваются две основные точки — Алжир и Египет», — отмечается в материале.

Незадолго до этого Федеральная таможенная служба РФ сообщила, что Россия резко увеличила поставки товаров в Африку. Так, доля Африки в российском экспорте по итогам 2023 года удвоилась — до почти 5% с 2,5% годом ранее.