Путин заявил о необходимости модернизировать БАМ

На всем протяжении Байкало-Амурской магистрали следует не только расшить узкие участки, но и проложить вторые пути, заявил президент России Владимир Путин. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, российский лидер сделал заявление о необходимости расширить БАМ на концерте по случаю 50-летия начала строительства магистрали.

«Нужно не только расшить узкие участки, задача теперь гораздо масштабнее, а именно на всем протяжение БАМа предстоит проложить сплошные вторые пути», — подчеркнул президент.

Путин отметил также, что предстоит ввести в строй более 300 инфраструктурных объектов, включая дублера Северомуйского, Кузнецовского и Кодарского тоннеля, а также мост через Амур.

По его словам, в ближайшие десять лет объем перевозок по Восточному полигону железных дорог должен выйти на уровень 270 млн тонн в год, что позволит более широко осваивать природные ресурсы в зоне притяжения БАМа и Транссиба.

Путин заявил, что разворот логистики на восток стал возможен благодаря БАМу

Кроме того, развитие трассы станет мощным импульсом для открытия промышленных комплексов, создания современных рабочих мест, развития социальной инфраструктуры в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, констатировал Путин.