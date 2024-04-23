Штрафы для бизнеса могут заменить инвестициями

В Минэкономразвития готовят эксперимент, который позволит бизнесу в некоторых случаях вместо уплаты штрафов направить средства, например, на переоборудование производства, а надзорным органам проследить, как он устраняет нарушения. Об этом рассказал 23 апреля директор департамента государственной политики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования ведомства Александр Вдовин.

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Он выступил на совещании Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности, проведенном на площадке Ростехнадзора и посвященном федеральному госнадзору в области промбезопасности.

Глава департамента отметил, что нужно уходить от штрафов, если в целом то или иное предприятие ведет себя добросовестно. Поэтому готовится эксперимент, предполагающий заключение соглашений между надзорными органами, контролируемым лицом при участии руководства субъекта РФ. Таким образом была бы сформирована программа проверок, по которой ведомство могло бы оценить, как устраняют нарушения, например, в сфере промышленной безопасности, а бизнес мог бы потратить сумму, которую он заплатил бы в виде штрафа, на переоборудование производства и развитие своих мощностей.

«Рассчитываем, что в ближайшее время эксперимент запустим. Также есть договоренности с Росприроднадзором, в регионах обсуждали, там поддерживают. Надеюсь, Ростехнадзор тоже присоединится», — сказал Вдовин.

По его словам, новшество могло бы коснуться, например, социальных объектов, муниципалитетов, крупных промышленных предприятий. Чиновник считает, что это сможет в будущем позволит выстроить правильный баланс между государственными интересами, интересами бизнеса и необходимостью соблюдения обязательных требований.