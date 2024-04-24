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Трамп назвал американскую экономику никудышной, а США - свалкой

Бывший президент США Дональд Трамп назвал американскую экономику никудышной, а страну - свалкой для остального мира. Об этом сообщает Action News. По его словам, текущий президент США Джо Байден является худшим американским лидером в истории. Говоря о миграционной политике Байдена, Трамп заявил, что США превратились в "свалку для остального мира".

Трамп назвал американскую экономику никудышной
© Jay Paul/Reuters

Трамп подчеркнул, что незаконно приезжающие в Соединенные Штаты люди являются бывшими заключенными. До этого Байден заявил, что если США уйдут с мировой арены, мир останется без лидера. По словам Байдена, выступившего на мероприятии в рамках своей предвыборной кампании в штате Флорида, США являются самой важной страной.

Глава государства подчеркнул, что такое заявление не является шуткой или хвастовством. И если США, задал риторический вопрос Байден, уйдут с мировой арены, как этого хочет бывший президент Дональд Трамп, то кто станет мировым лидером? Также Байден пообещал президенту Украины Зеленскому выделить новые пакеты военной помощи.

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