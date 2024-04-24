В Великобритании призвали запретить поставки титана из России

Депутат Палаты общин британского парламента от Шотландской национальной партии Дрю Хендри предложил внести поставляемый из России титан в санкционный список. С таким призывом он выступил в письменном обращении к правительству Соединенного Королевства.

Хендри обратился к министру по делам бизнеса и торговли Кеми Бэйднок за оценкой "возможных преимуществ включения титана в список металлов, подпадающих под санкции в случае их происхождения из РФ". Отвечая на вопрос Хендри, парламентский заместитель министра Алан Мак заявил, что в декабре 2023 года Лондон "ввел дополнительные ограничения на ряд недрагоценных металлов, включая медь, алюминий и никель, что усилило существующие санкции в отношении продукции отрасли, включая железо и сталь".

Однако Мак отказался от комментариев по поводу "будущей политики санкций" под предлогом того, что "это может снизить ее воздействие". Британское правительство возглавляет, как отметил он, "усилия по ограничению импорта в Великобританию российских металлов, выполняя обязательства перед Группой семи", и продолжит оказывать подобное давление.

12 апреля Великобритания и США расширили санкции в отношении России в сфере торговли металлами, которые предполагают, что Лондонской биржа металлов и Чикагская товарная биржа больше не смогут пополнять запасы алюминия, меди и никеля на своих складах за счет поставок сырья российского происхождения. В совместном заявлении Лондона и Вашингтона отмечалось, что вводимые ограничения не касаются имеющихся запасов российских металлов на складах обеих бирж, с которыми по-прежнему можно будет осуществлять торговые операции. Однако обе площадки больше не смогут приобретать российскую медь, алюминий и никель.

В декабре 2023 года Великобритания полностью запретила импорт меди, алюминия и никеля российского происхождения. В США аналогичный запрет начинает действовать сейчас, но не распространяется на металлы, добытые до 13 апреля 2024 года.