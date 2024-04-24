Шри-Ланка планирует вступление в БРИКС+

Шри-Ланка планирует в ближайшем будущем вступить в БРИКС+. Об этом сообщила журналистам посол страны в России Джанита Абейвикрема Лиянаге. ТАСС

«Обсуждения вчера велись и действительно есть желание в ближайшем будущем вступить в БРИКС+. Это даст возможность обеспечить безопасность как транспортную, так и продовольственную и многую другую», — сообщила дипломат. Lenta.ru

Лиянаге подчеркнула, что вступление в БРИКС позволит Шри-Ланке обеспечить транспортную и продовольственную безопасность, а также принесет другие выгоды. News.ru