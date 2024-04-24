Турция может стать единственным транзитером российского газа в Европу

Турция станет единственным транзитером российского газа в Европу, если Украина не захочет продлить соглашение о транзите с "Газпромом".

Об этом газете Milliyet сообщил гендиректор турецкой нефтегазовой компании TBNG Синан Фурат.

"Действующее соглашение о транзите между "Газпромом" и украинской компанией "Нафтогаз" истекает в конце 2024 года. Примерно половина экспорта российского трубопроводного газа в Европу осуществлялась через Украину. Во второй половине прошлого года 48% поставок российского газа в Европу осуществлялось через эту систему, а 52% - по трубопроводу "Турецкий поток". Украина дает понять, что не хочет продлевать этот контракт по политическим причинам. Если транзитное соглашение с Украиной не будет продлено, весь экспорт газа из РФ в Европу будет осуществляться через Турцию", - сказал он.

Фурат также напомнил о планах открыть газовый центр (газовый хаб) в регионе Фракия на северо-западе Турции.

"Если этот центр поставок газа будет создан во Фракии, российский газ пойдет в Европу и другие регионы через Турцию. Фракия станет энергетической базой, а Турция - крупнейшим поставщиком газа в Европе. Ожидаем, что газовый центр будет открыт во второй половине 2024 года или самое позднее в первой половине 2025 года", - отметил он.

В то же время глава департамента энергетики Независимой ассоциации промышленников и бизнесменов Турции Алтуг Караташ указал, что на создание инфраструктуры для газового хаба потребуется до 3 лет.

"Часть инфраструктуры для создания газового центра во Фракии у нас готова. Часть ее потребуется построить, что займет несколько лет. Россия говорит, что может построить новые трубопроводы и загрузить их для прокачки газа через Турцию. На это потребуется не менее 2-3 лет", - сказал он.

Караташ отметил, что в Турции есть действующие газопроводы, а также достигнуто соглашение об увеличении поставок природного газа по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) из Азербайджана на 10 млрд кубометров в год.