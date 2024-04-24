В России неожиданно выросли цены на баранину

Цены на баранину у производителей за год выросли на 30-40 процентов в зависимости от вида продукта. При этом такая скорость стала неожиданностью для чиновников, которые отрицают дефицит продукта на российском рынке. Об этом со ссылкой на данные Росстата пишет РБК.

В марте парная, остывшая или охлажденная баранина стоила на 33,2 процента больше, чем годом ранее, а замороженная — на 41,5 процента. Другие виды мяса подорожали меньше. Например, парная, остывшая или охлажденная свинина — на 16,8 процента, а замороженная — на 13 процентов. Сравниться с бараниной может только охлажденная птица — плюс 33,3 процента.

В Минсельхозе опровергли нехватку баранины. По оценкам ведомства, нынешнее поголовье и сложившийся уровень убоя удовлетворяет потребности внутреннего рынка, а экспорт ведется в незначительных объемах и не влияет на уровень цен.

Отдельно в министерстве указали, что в регионах, для которых баранина является традиционным видом мяса, животных чаще всего выращивают для собственного потребления, таким образом их стоимость не зависит от оптовых продаж.

Однако заместитель гендиректора по маркетингу и продажам компании «Дамате» Дарья Лащенко утверждает, что рост цен вызван именно дефицитом, а он связан с сокращением поголовья овец в стране в последние годы. Такая динамика наблюдается из-за нехватки персонала, увеличения расходов на ветеринарию, оскуднения пастбищ.

По ее словам, вторым главным фактором, вызвавшим рост цен, стало увеличение экспорта, в первую очередь в Иран, нарастивший закупки в десять раз. Также в шесть раз выросли поставки в Азербайджан. Президент консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев подтвердил, что производство сокращается на два-три процента в год. Проблемы возникают с поисками чабанов (пастухи овец), которых пытаются приглашать даже из Киргизии и Казахстана.