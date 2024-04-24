СМИ: поставки российских удобрений в ЕС достигли максимума

Европейский импорт удобрений из России вновь продемонстрировал рекордные уровни вопреки ограничениям, говорится в статье агентства РИА Новости.

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Подчеркивается, что в феврале Евросоюз закупил на 16 процентов больше российских удобрений, чем в предыдущем месяце. Объем достиг 521, 3 тысячи тонн. Сумма составила 167 миллионов евро, говорится в публикации.

Также среди стран, значительно увеличивших закупки российских удобрений — Бельгия, Румыния, Болгария и Германия. Отмечается, что Польша — крупнейший импортер, который закупил удобрения на 44 миллиона евро (рекорд с конца 2021 года).

В статье также сообщается, что Россия является крупнейшим в мире экспортером азотных, калийных и фосфорных удобрений. Страна обеспечивает свыше 30 процентов европейского рынка, указывают авторы.

Ранее вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что около 60 миллионов тонн минеральных удобрений планируется произвести в России в 2024 году, 35 миллионов тонн — экспортировать.