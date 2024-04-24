Финансовая система становится более уязвимой из-за новых технологий. Речь идет, в частности, об искусственном интеллекте и блокчейне, заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, передает агентство «Прайм».

Чиханчин сегодня выступает на международном научно-практическом форуме «Актуальные вопросы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма».

Он отметил, что новые технологии имеют большой потенциал и демонстрируют стремительное развитие и уже приводят к фундаментальным изменениям. Однако, как уточнил глава ведомства, есть и обратная сторона медали.

Он выступает за расширение возможностей для превентивной реакции на такие угрозы и развитие современных инструментов. Чиханчин указал на необходимость анализировать криптовалютные транзакции, повышать прозрачность финансового потока, выстраивать нормативно-правовое регулирование и усиливать международный информационный обмен.

Ранее генпрокурор Игорь Краснов заявил, что генеральная прокуратура РФ начала внедрять в свою деятельность искусственный интеллект и нейросети.