Путин поручил взять под контроль цены на товары первой необходимости в зоне паводков

Президент России Владимир Путин сообщил, что допускать спекулятивные скачки цен на товары первой необходимости в районах паводков ни в коем случае нельзя. Соответствующее заявление глава государства сделал на совещании по ликвидации последствий наводнений, передает ТАСС.

Президент указал на необходимость регулярно контролировать эпидемиологическую и санитарную ситуацию, а также своевременно оказывать пострадавшим медицинскую и правовую помощь.

Ранее сообщалось, что спасателям удалось эвакуировать из затопленных населенных пунктов и зон риска затопления в Курганской области 13 567 человек. До этого в администрации региона сообщили, что уровень воды в реке Тобол в районе города Кургана поднялся на 20 сантиметров, достигнув отметки 850 сантиметров.

Также ранее на реке Урал в районе города Орск прорвало насыпную дамбу. После этого возбудили дело по статьям «Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ» и «Халатность». Уровень воды в реке Урал в окрестностях города превысил критическую отметку и составил 931 см. Позднее ситуация урегулировалась.