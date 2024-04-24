Венгрия отказалась следовать решению Европарламента по украинскому зерну

Венгрия сохранит запрет на ввоз зерна и другой сельхоз продукции с Украины, несмотря на решение Европарламента продлить беспошлинный импорт украинских товаров еще на год. Об том сообщает ТАСС со ссылкой на Минсельхоз Венгрии.

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«Брюссельская элита в очередной раз доказала, что интересы Украины для нее важнее, чем благополучие европейских фермеров», — заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь.

Объем поставок украинских товаров в европейские страны остается на рекордно высоких уровнях на протяжении последних трех лет, отмечает спикер. Если динамика первого квартала 2024 года сохранится, объем ввоза кукурузы и пшеницы с Украины в ЕС превысит максимумы 2022-го и 2023-го.

«Это будет иметь непредсказуемые последствия для европейских фермеров, поскольку они не смогут конкурировать с сотнями тысяч гектаров украинских ферм, принадлежащих международным олигархам», — предупредил представитель венгерского Минсельхоза.

До этого правительство РФ расширило объем допустимого экспорта зерна.