Иена ослабла до минимума за 34 года

Курс иены к доллару рекордно обвалился. Американская валюта превысила отметку в 155 иен впервые с июня 1990 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на Токийской фондовой бирже.

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По состоянию на 16:10 по московскому времени доллар торговался по 154,93 йены (+0,07%). В моменте курс достигал 155,17 йены.

Минфин Японии ранее заявлял, что готов пойти на решительные меры для поддержки национальной валюты. Игроки рынка следят за тем, будет ли регулятор вмешиваться в ход валютных торгов. Японский минфин уже прибегал к интервенциям в октябре 2022 года, когда курс доллара поднялся до 151,94 иены. В тот раз на стабилизацию ситуации на рынке регулятор потратил рекордные $42,2 млрд.

Утром в среду рубль уверенно рос к доллару и евро. Российская валюта укрепляется перед пиком налогового периода.