ЦБ столкнулся с серьезной проблемой отсутствия охлаждения экономики даже при высоких ставках, считает первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

В нормальной ситуации ключевая ставка в 16% была бы достаточна для охлаждения экономики, рассуждает он и указывает, что эффект высокой ставки срабатывал в период 2014-2015 годов, когда повышение ключевой прямо коррелировало с экономическим ростом.

«Этого было достаточно для охлаждения экономики и сохранения стабильности». — считает он.

Ситуация, которая длится начиная с конца 2023 года, сильно отличается от предыдущих кризисов. Пьянов считает, что ее можно сравнить с эффектом Джанибекова.

Владимир Джанибеков — советский космонавт, который первым обратил внимание на необычный эффект неустойчивости вращения твёрдого тела, вошедший в научный оборот под названием «эффект Джанибекова». Также он известен под названием теоремы теннисной ракетки или теоремы промежуточной оси. Космонавт, находясь на борту орбитальной станции «Салют-7», заметил и описал странное поведение гайки-барашка, которая, вращаясь в невесомости, внезапно разворачивается на 180 градусов без каких-либо внешних воздействий, повторяя это снова и снова. (см. видео)

Несмотря на охлаждающий импульс, экономика демонстрирует отсутствие признаков замедления, признал Пьянов. Это, по его мнению, проявляется в высоких темпах роста ВВП и корпоративного кредитования, которое явно пробивает верхнюю границу прогноза, а также перегреве рынка труда. Очевидно, что 16% — недостаточно охлаждающая ставка для экономики, говорит он. При этом ЦБ дал много сигналов, о том, что этот уровень — максимально возможный и дальше ставка скорее всего расти не будет.

Основной интригой пятничного заседания совета директоров ЦБ по ставке будет возможная смена коммуникации и сигналов. Пьянов ожидает, что ЦБ будет говорить о том, что экономику ждет более долгий период высоких ставок, либо даст сигнал о ее возможном повышении.

С июля 2023 года российская экономика живет в условиях постоянно растущих процентных ставок. Последнее заседание в октябре, где ставка была повышена сразу с 13 до 15%, Пьянов ранее сравнивал с битвой при Ватерлоо ( тогда армия Наполеона проиграла коалиции крупнейших европейский стран в июне 1815 года — FM ). ЦБ уже несколько заседаний подряд сохранял ставку на уровне 16%, пытаясь побороть высокую инфляцию и незаякоренные инфляционные ожидания. Рост спроса на кредиты, которые не сдерживает даже рост ключевой ставки — серьезная проблема для регулятора.

Центробанку приходится бороться с растущей инфляцией не только явными методами, такими как повышение ставки, но и скрытыми. Ранее Пьянов назвал этот комплекс неявных мер борьбы с инфляцией «теневой денежно-кредитной политикой».