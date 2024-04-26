Эксперт оценил решение ЦБ по ключевой ставке

Совет директоров Банка России сегодня принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых. Сенсации не произошло, ставка остается неизменной уже с декабря 2023 года.

«Результатами такой денежно-кредитной политики в России должны стать: замедление темпов кредитования, приближение инфляции к целевому уровню в 4% годовых, сокращение импорта и уменьшение активности, как в сфере бизнеса, так и среди потребителей. Однако не стоит ожидать быстрых результатов. В США, например, цикл поддержания высоких процентных ставок длится, начиная с сентября 2023 года, а Россия перешла к нему только в феврале этого года. Быстрые темпы роста цен являются головной болью многих Центробанков в последние пару лет», - сообщил руководитель отдела по работе с состоятельными клиентами ИК Fontvielle Сергей Соловых.

По мнению эксперта, россиян могут в данной ситуации интересовать банковские вклады и долговые бумаги.

«Для россиян высокая ключевая ставка открывает дополнительные возможности в сфере приумножения капитала: двухзначные доходности по банковским вкладам и накопительным счетам, а также возможность приобрести долговые бумаги с высокими купонными выплатами. Во втором случае возможны 2 стратегии: зафиксировать для себя высокую регулярную доходность надолго или продать бумаги с началом цикла смягчения ДКП, когда их цена пойдёт вверх. В любом случае я бы сейчас присмотрелся к «длинным» выпускам надёжных эмитентов», - сообщил эксперт.

Напомним, Центробанк установил официальный курс доллара, евро и юаня к рублю на 26 апреля.

ЦБ РФ установил официальный курс доллара на уровне 92,1314 рубля, курс евро — 98,7079 руб. Курс юаня составил 12,6716 руб.

Согласно ЦБ доллар упал к рублю на 37 копеек, евро — на 21 копейку, а китайский юань снизился на 4 копейки по сравнению с официальным курсом четверга.