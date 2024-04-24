Эрдоган объявил о прекращении торговли с Израилем

Турция больше не поддерживает активные торговые отношения с Израилем. Такое заявление сделал президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС.

По его словам, Турция не может поддерживать торговые связи со страной, которая виновна в гибели свыше 40 тысяч человек и ранении более 75 тысяч в секторе Газа.

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«Мы больше не поддерживаем интенсивных торговых отношений с Израилем, с этим покончено», — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров в Анкаре с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Напомним, что с 9 апреля Турция ввела торговые санкции в отношении Израиля, ограничив продукцию по 1019 позициям в 54 товарных группах. Эрдоган сказал, что эти меры останутся в силе, пока Израиль не выполнит решения ООН и Международного суда ООН по сектору Газа.