В России за неделю подорожали свекла и баранина

За неделю с 16 по 22 апреля инфляция в России составила 0,08 процента, следует из рассчитанного Росстатом индекса потребительских цен. Годовая инфляция незначительно замедлилась до 7,82 процента (неделю назад было 7,83 процента).

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Больше всего за неделю подорожала свекла (+6,63 процента), баранина (+2,17) и морковь (+1,39). Подешевели огурцы (-4,35), лук (-1,59) и помидоры (-1,1).

Больше всего с начала года подорожали авиаперелеты по России экономклассом (на 12,06 процента) и проживание в гостиницах — 4-5 звезд на 10,09 процента, 3 звезды на 7,55 процента.

Самый подешевевший товар — огурцы, цены на которые снизились на 7,39 процента, и куриные яйца (на 5,05 процента).