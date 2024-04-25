ЕС может ввести санкции против судов из КНДР за поставки в Россию

Еврокомиссия рассматривает возможность ввести санкции против судов из КНДР, которые якобы поставляли товары военного назначения в Россию. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

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По его информации, ЕК также не исключает ограничений в отношении танкеров, которые, как утверждают источники агентства, перевозили российскую нефть по ценам выше установленного странами Группы семи (G7) потолка. Эти меры обсуждаются в рамках 14-го пакета санкций против России.

Согласно документу ЕС, попавшему в распоряжение Reuters, в санкционный список могут попасть 40 компаний из Киргизии, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Турции и других стран, которые якобы поставляли РФ электронику, полупроводники и чипы из ЕС, использующиеся в военных целях, а также компании из России, закупавшие эти товары.

Агентство указало, что ЕК на этой неделе проводит неформальное обсуждение готовящегося пакета санкций против РФ со странами Евросоюза перед тем, как представить его в Совете ЕС.

22 апреля министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимавший участие в совещании глав МИД и Минобороны стран ЕС в Люксембурге, сообщил, что подготовка 14-го пакета санкций Евросоюза против России начнется 24 апреля в Брюсселе на уровне постоянных представителей.

Как отмечали европейские дипломаты, новый набор ограничительных мер будет направлен против обхода предыдущих санкций, введенных в отношении России. В свою очередь глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём сказал, что страны Евросоюза планируют включить в 14-й пакет антироссийских санкций запрет на поставки сжиженного природного газа.