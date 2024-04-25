В США предупредили о риске для доллара из-за конфискации активов РФ

Экономисты заявили, что существует риск дедолларизации из-за возможной конфискации российских активов в США. Об этом написало агентство Bloomberg.

Сотрудник Корнелльского университета, ранее работавший в Международном валютном фонде, Эсвар Прасад подчеркнул, что США стремятся превратить свою валюту в оружие посредством захвата долларовых резервов. По его мнению, этот фактор заставит соперников Вашингтона задуматься о дедолларизации.

В свою очередь аналитики JPMorgan в письме «Не для клиентов» допустили, что дедолларизацию ускорит Китай. Они напомнили, что сейчас порядка 70 процентов платежей в процессе международной торговли Пекина производятся в долларах.