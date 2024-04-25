В России собрались перенести строительство судов на несколько лет

В правительстве обсуждают возможность нового переноса срока сдачи судов для рыбопромышленной отрасли, которые должны быть построены в рамках первого этапа инвестиционных квот. Об этом со ссылкой на источник среди судостроителей пишет РБК.

Представитель Минпромторга подтвердил сам факт дискуссии, но подчеркнул, что официально текущие сроки не переносились. Если не учитывать краболобов, то из 64 судов заказчики получили 14, еще 44 предполагается сдать до конца 2027 года.

Первый этап реформы инвестиционных квот заработал в 2017 году. Речь шла о продажах квот на добычу сельди и минтая в обмен обязательства строительства 27 прибрежных рыбоперерабатывающих заводов и 64 рыбопромышленных судов. В рамках второго этапа в 2019 году квоты на добычу краба сопровождались обязательствами строительства 41 краболова.

Договоры предусматривали поставки судов в течение пяти лет плюс один год в случае чрезвычайных обстоятельств, чтобы флот из 105 судов был готов в 2025 году. Затем сроки начали сдвигать вправо, так что в марте этого года глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщил, что теперь суда будут готовы в 2027-м.

В комментарии Минпромторга указано, что крайний текущий лимитированный срок реализации проектов наступает в декабре 2029 года, потому что от времени заключения договоров отсчитывается восемь лет. Между тем источник, близкий к ведомству, предположил, что новый перенос сроков позволит продолжать строительство до 2031 года.

Главной проблемой остаются санкции западных стран, введенные после начала боевых действий на Украине. Запрет на поставки комплектующих заставил серьезно перепроектировать суда под новое оборудование, большей частью китайского производства, а это увеличивает сроки и стоимость работ.

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров назвал перенос сроков давно назревшим решением, потому что текущие требования невыполнимы и могут ударить по рыбопромышленным компаниям. Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверен подтвердил, что если не продлить сроки, то компании, выполнившие все договоренности со своей стороны, рискуют остаться без инвестиционных квот.

О существенной задержке при строительстве судов в ВАРПЭ предупреждали еще в конце 2022 года. Тогда в ассоциации предположили, что краболовы будут сданы в 2026-2027 годах, а другие суда — уже после 2030 года. По словам Зверева, расчистить технологические тромбы невозможно за полтора-два года, и никакое влияние денег в этом вопросе помочь не сможет.