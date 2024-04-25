Британия закупила рекордные объемы переработанной нефти из РФ
Великобритания помогает России, продолжая импортировать рекордные объемы нефти из стран, перерабатывающих российское топливо, пишет The Guardian со ссылкой на данные экологов. По их информации, стоимость импорта нефти из Индии, Китая и Турции в Британию в 2023 году достигла 2,2 миллиарда фунтов стерлингов.
The Guardian отмечает, что до более чем двух миллиардов стоимость этого импорта выросла с 434,2 миллиона фунтов стерлингов в 2021 году. На авиакеросин пришлась большая часть поставок. По оценкам экспертов, топливо, связанное с Россией, используется на каждом двадцатом британском авиарейсе.
После февраля 2022 года Россия стала крупнейшим поставщиком сырой нефти в Индию и Китай, а Турция — одним из крупнейших импортеров российской нефти.
Британия официально запретила импорт российских нефтепродуктов с 5 декабря 2022 года. Однако лазейка в законодательстве позволила российской нефти продолжать поступать в страну: если топливо было переработано в другой стране, оно больше не считается произведенным в РФ.
По оценкам британских экспертов, Россия в 2023 году заработала сто миллионов фунтов стерлингов благодаря продаже ее нефти в Британию через другие страны. По их мнению, это вызывает вопросы об «искренности поддержки Украины» британскими властями.
the guardian отмечает, что ЕС в 2023 году импортировал 130 миллионов баррелей с заводов, перерабатывающих российскую сырую нефть. Это пополнило российский бюджет примерно на 1, 1 миллиарда евро.