Финразведка и ЦБ тестируют сервис «Знай своего криптоклиента»

Центробанк РФ и Росфинмониторинг (РФМ) приступили к разработке для кредитных организаций платформы по выявлению связи операций клиента с обычными (фиатными) деньгами и криптовалютой. Об этом заявил директор по управлению портфелем проектов компании «Иннотех» (технологический партнер создания платформы «Прозрачный блокчейн» от РФМ) Илья Бушмелев, передает РБК.

© Unsplash

В ходе форума «Актуальные вопросы ПОД/ФТ», организованного Росфинмониторингом, Бушмелев отметил, что некоторые крупные банки уже проводят тестирование сервиса в пилотном режиме.

По его словам, сейчас важно сосредоточиться на выявлении связи между фиатными и криптооперациями. Собеседник издания подчеркнул, что у банков сейчас есть все возможности для работы с фиатом, однако криптовалютные транзакции все равно рассматриваются отдельно.

По результатам пилота сформируется базовое понимание необходимых действий и инструментов для кредитных организаций в части проведения криптокомплаенса, процедуры «Знай своего криптоклиента» и «Знай свою криптотранзакцию», указал специалист.

Ранее сообщалось, что Банк России с 1 сентября может приступить к созданию экспериментальной площадки для использования криптовалют в международных расчетах.