Песков оценил решение Канады разрешить Airbus использовать российский титан

Москва с пониманием относится к избирательному подходу западных стран к соблюдению санкций в тех сферах, в которых отказ от российской продукции может привести к снижению их конкурентоспособности. Об этом во время регулярного брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Таким образом представитель президента РФ прокомментировал решение канадских властей разрешить европейской корпорации Airbus использовать российский титан. Речь идет о сотрудничестве с металлургической компанией «ВСПМО-Ависма», против которой Оттава ввела санкции.

«Мы понимаем избирательный подход, мы понимаем, что по каким-то параметрам компании европейские и других регионов с трудом смогут сохранять свою конкурентоспособность при полном отказе от нашей продукции», — сказал Песков.

Он обратил внимание, что в подобных случаях западные политики проявляют гибкость и игнорируют условности.

О том, что канадское руководство разрешило европейской корпорации Airbus использовать российский титан при производстве своих самолетов, стало известно 24 апреля. При этом в соответствующем заявлении компании не уточнялось, на какой срок рассчитано это исключение из санкций.