Россия и Монголия перешли на расчеты в двух национальных валютах

Заместитель руководителя секретариата вице-премьера РФ Алексей Оверчука Федор Черницын сообщил о почти полном переходе России и Монголии на расчеты в рублях и юанях, передает агентство «Прайм».

Так, стороны больше не зависят от доллара США в вопросе расчетов, уточнил замруководителя на полях международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы российско-монгольского сотрудничества». Черницын отметил, что китайские юани являются дружественной валютой для России.

«В целом, от доллара мы уже ушли», – подчеркнул он.

Замруководителя оценил долю рубля в расчетах России с Монголией в 22%, юаня – в 68%.

Ранее СЕО европейского брокера Mind Money Юлия Хандошко заявила, что трудности, возникшие у российских предпринимателей при проведении платежей в Турции, Китае и ОАЭ, могут обернуться проблемой для доллара. На такие сложности бизнесмены начали указывать в начале 2024 года.