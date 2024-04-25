Индия поставила в Россию смартфонов на рекордную сумму

В феврале 2024 года смартфоны были названы главным товаром экспорта Индии в Россию. Об этом со ссылкой на данные индийского Минпромторга. Lenta.ru

За последний зимний месяц объем экспорта смартфонов южноазиатской страны в направлении РФ взлетел в 12 раз в годовом выражении и в 1,6 раза по сравнению с январем. Предыдущий рекорд был зафиксирован в декабре 2023 года. Тогда Индия поставила в Россию смартфонов на $33 млн. Газета.Ru

Объем поставок гаджетов из Индии в РФ в 2022 году оценивался в 6,1 млн долларов, в 2023 году он составил 97,3 млн долларов. NSN.FM