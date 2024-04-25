Алиев: Армения потенциально может стать получателем азербайджанского газа

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения, возможно, будет получать азербайджанский газ. Его слова приводятся на сайте главы государства.

Алиев обратил внимание на льготную стоимость газа, поставляемого в Грузию. По его словам, было бы естественно иметь такого рода сотрудничество «с точки зрения близости и инфраструктуры». Соответствующие заявления он сделал, отвечая на вопросы участников состоявшегося 23 апреля в Университете АДА в Баку международного форума «СОР29 и зеленое видение для Азербайджана».

Президент Азербайджана отметил, что Зангезурский коридор рассматривали и как средство для железнодорожного или автомобильного сообщения, и как потенциальный маршрут для проведения линий коммуникации.

По его словам, «потенциально это может быть даже газопровод».

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на макропрогноз, подготовленный министерством экономического развития России, сообщило, что страна будет продавать газ Китаю на 28% дешевле, чем европейским потребителям.