Путин предупредил о дефиците кадров, которому не помогут мигранты

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ближайшие годы Россия столкнется с дефицитом кадров, который нельзя покрыть «механически», за счет низкоквалифицированных трудовых мигрантов. Об этом сообщает ТАСС.

Ситуацию на рынке труда Путин прокомментировал на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Путин подчеркнул, что из-за перспективы такого дефицита кадров необходимы другие подходы.

Президент рассказал, что в ближайшие десять лет в России появятся 40 университетских кампусов со всеми необходимыми условиями для учебы и проживания студентов. Российская система образования должна готовить современных, востребованных специалистов, подчеркнул Путин.

В конце 2023 года в Российской академии наук оценили дефицит кадров в РФ в 4,8 миллиона человек. Операционный директор сервиса «Подработка» Александр Ветерков рассказывал «Известиям», что более 90 процентов российских компаний говорят о кадровом голоде. Бизнес отмечает нехватку продавцов, операторов, водителей, а также токарей, сварщиков и других представителей рабочих специальностей. Также отмечалась нехватка инженеров, врачей, младшего медицинского персонала и учителей.