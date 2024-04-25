Путин раскрыл, почему Россия не всегда зеркально реагирует на санкции

России не всегда выгодно действовать по «принципу талиона», то есть зеркально реагировать на наложенные в отношении нее санкции. С таким заявлением на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) выступил российский президент Владимир Путин. Газета.Ru

С предложением зеркально запретить работу в РФ компании из Швейцарии выступил глава транспортной компании FESCO Максим Сахаров. Он рассказал, что зарегистрированный в стране морской оператор хочет выйти на российский рынок, тогда как страны Запада запретили вход в свои порты российским судам. ТАСС

«Нам не всегда выгодно действовать по принципу талиона — сделать то же самое, что тебе делают. Надо смотреть, что нам выгодно и невыгодно — в целом», — сказал президент. News.ru