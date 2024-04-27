В Турции планируют ввести запрет на экспорт курицы

Министерство торговли Турции завершает разработку нового регламента, который будет предусматривать временный запрет на экспорт мяса курицы. Как сообщает телеканал Haber Global, эта мера призвана сдержать цены на белое мясо, которые за последний период выросли на 200%.

Проблема обострилась в связи с тем, что за последние месяцы резко выросли цены на красное мясо. Килограмм говядины обойдется покупателю в среднем в $17-20, неразделанная туша - около $12 за килограмм. Из-за высоких цен население стало все больше покупать курицу, что повысило спрос и цены на нее на внутреннем рынке.

По словам главы Стамбульской палаты мясников Вейселя Гюнала, особенно остро кризисная ситуация ощущалась в период недавних праздников по случаю окончания священного для мусульман месяца поста Рамадан.

"Красное мясо очень подорожало, поэтому граждане обратили внимание на курицу. Но и ее в достаточном количестве им найти не удалось. В целом за последние пять месяцев цены на куриное мясо выросли на 200%", - сказал он.

Кроме того, высказываются подозрения, что производители могли попытаться получить выгоду от сложившейся ценовой ситуации и сдерживали объемы убоя кур, вызывая тем самым дефицит и рост цен.