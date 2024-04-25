Глава Минтруда прокомментировал заявления о конце дешевого труда в РФ

Глава Минтруда России Антон Котяков, комментируя заявления о конце дешевого труда в РФ, сказал, что сегодня можно говорить не столько о нем, сколько о возросшей ценности трудовых ресурсов для экономики. Его слова приводит «РБК».

Ранее экономисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования заявили, что в ближайшее время россияне перестанут трудиться на низкооплачиваемых рабочих местах.

Комментируя это, Котяков указал, что в настоящее время ценность трудовых ресурсов для достижения общенациональных целей действительно растет. По его словам, речь не о «цене в рублях», которая также растет, а именно о ценности работника в экономике. Котяков считает, что на это повлиял комплекс факторов, в том числе увеличение МРОТ, который с 1 января 2024 года составляет 19,2 тысяч рублей.

Также на рост ценности трудовых ресурсов влияет конкуренция между работодателями за квалифицированные кадры, добавил он.