Глава Минтруда прокомментировал заявления о конце дешевого труда в РФ
Глава Минтруда России Антон Котяков, комментируя заявления о конце дешевого труда в РФ, сказал, что сегодня можно говорить не столько о нем, сколько о возросшей ценности трудовых ресурсов для экономики. Его слова приводит «РБК».
Ранее экономисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования заявили, что в ближайшее время россияне перестанут трудиться на низкооплачиваемых рабочих местах.
Комментируя это, Котяков указал, что в настоящее время ценность трудовых ресурсов для достижения общенациональных целей действительно растет. По его словам, речь не о «цене в рублях», которая также растет, а именно о ценности работника в экономике. Котяков считает, что на это повлиял комплекс факторов, в том числе увеличение МРОТ, который с 1 января 2024 года составляет 19,2 тысяч рублей.
Также на рост ценности трудовых ресурсов влияет конкуренция между работодателями за квалифицированные кадры, добавил он.
«Темпы развития рынка труда, достаточно низкая безработица, формирует конкуренцию между работодателями за квалифицированные кадры. Как вы знаете, конкуренция всегда позволяет увеличивать стоимость необходимых ресурсов, за которые мы боремся», — пояснил Котяков, указав, что элементом конкуренции становится не только размер зарплаты, но и социальные гарантии.